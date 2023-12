Ministerpräsident Söder stellt in Regierungserklärung die Wirtschaft in den Vordergrund

München: Die Politik der Bundesregierung schadet nach den Worten von Ministerpräsident Söder der Wirtschaft im Freistaat. In seiner Regierungserklärung vor dem Landtag betonte Söder, Bayern leide unter den schlechten Standortbedingungen Deutschlands. Söder betonte, dass Bayern trotz der Krisen an der Schuldenbremse festhalten wolle und er forderte das auch vom Bund. Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck suchen noch immer eine gemeinsame Lösung. Damit der Etat 2024 noch in diesem Jahr beschlossen werden kann, müsste das Kabinett morgen grünes Licht für die Pläne geben. Finanzminister Lindner hat im BR-Interview klar gestellt, dass er für den kommenden Haushalt keine Notlage mehr erklären und die Schuldenbremse damit erneut umgehn möchte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 21:45 Uhr