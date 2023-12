Ministerpräsident Söder stellt in Regierungserklärung die Wirtschaft in den Vordergrund

München: Die Politik der Bundesregierung schadet nach den Worten von Ministerpräsident Söder der Wirtschaft im Freistaat. In seiner Regierungserklärung vor dem Landtag betonte Söder, Bayern leide unter den schlechten Standortbedingungen Deutschlands. Während andere Länder trotz der Krisen ein starkes Wirtschaftswachstum hätten, falle Deutschland deutlich zurück. Das zeigt laut Söder, dass die Probleme hausgemacht und von der Ampel verursacht sind. Die Opposition im Landtag kritisierte Söder scharf. Grünen-Fraktionschefin Schulze warf ihm - Zitat - katastrophale Fehler in der Wirtschafts- und Energiepolitik vor. Er habe beim Ausbau der erneuerbaren Energien versagt, so Schulze. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion Ebner-Steiner sagte, die Koalition in Bayern mache eine Politik zum Schaden Bayerns und gegen die eigene Bevölkerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 18:00 Uhr