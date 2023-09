Ministerpräsident Söder spricht sich für Bürokratie-Abbau aus

München: Ministerpräsident Söder hat sich in der BR24-Wahlarena für einen Bürokratie-Abbau ausgesprochen. Er kündigte dafür eine Strategie an: In Zusammenarbeit mit Experten wolle er erreichen, dass für jedes neue Gesetz ein altes abgeschafft werden muss, so Söder. Seinen Worten zufolge lähmt die Bürokratie: Die Wirtschaft jammere zurecht und das Ehrenamt werde erstickt. Der CSU-Chef plädierte für mehr Vertrauen etwa in Vereine: Wenn etwa eine Veranstaltung schon zweimal gut geklappt habe, sollten laut Söder die Auflagen danach gesenkt werden. Bei der Migrationspolitik sprach er sich für eine konsequente Abschiebung aus und wies gleichzeitig die Aussage eines Fragestellers zurück, wonach Bayern keine gute Willkommenskultur pflege. Wörtlich sagte Söder: "Wir sind ein Land, in dem Menschen sehr willkommen geheißen werden, aber wer kriminell wird, gehört abgeschoben."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 21:00 Uhr