Ministerpräsident Söder sieht Föderalismus in Sachen Corona an seinen Grenzen

Nürnberg: Ministerpräsident Söder befürchtet, dass der Föderalismus angesichts der Corona-Pandemie an seine Grenzen stoßen könnte. Vor der Sitzung des CSU-Parteivorstands sagte er, die Länder sollten Kompetenzen an den Bund abgeben. Es müssten jetzt ernsthaft gemeinschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, um einen erneuten Lockdown zu verhindern, so Söder. Dazu zählt seiner Auffassung nach auch eine allgemeine bundesweite Maskenpflicht, wenn die Grenzwerte von 35 oder 50 überschritten werden - so wie es in Bayern bereits gehandhabt wird. Außerdem forderte er, das Infektionschutzgesetz zu überarbeiten. Eine Beteiligung des Parlaments bei Entscheidungen zur Corona-Pandemie sieht er jedoch kritisch, da wochenlange Debatten einen Beschluss verzögern könnten. Er plädierte für beschleunigte Verfahren. Mehrere Bundestagsabgeordnete hatten kritisiert, dass wesentliche Entscheidungen im Kampf gegen Corona nicht mehr durch das Parlament, sondern von Regierungsmitgliedern getroffen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 12:00 Uhr