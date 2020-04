Ministerpräsident Söder lehnt rasche Schulöffnungen ab

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor den Beratungen der Bundesländer mit der Kanzlerin hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder gegen eine rasche Öffnung der Schulen ausgesprochen. In Fernseh-Interviews sagte Söder, er sei da sehr zurückhaltend - insbesondere, was eine Wiederöffnung der Grundschulen betreffe. Wörtlich sagte er: "Grundschulen sind meiner Meinung nach erst als Letztes dran, denn die Kleinen können sich nicht so an Hygiene-Konzepte halten." Das gelte auch für Kitas. Über Abschlussklassen müsse man reden, so Söder - aber nicht zu schnell. Er rate zu weniger Hektik und mehr Geduld und Besonnenheit. Vor der Konferenz zwischen Bund und Ländern um 14 Uhr zeichnet sich damit ein Konflikt zwischen Bayern und anderen Bundesländern ab. Nordrhein-Westfalen will schon in fünf Tagen mit der Öffnung der Schulen beginnen. Zuletzt hatten einige Länder betont, ihnen sei ein einheitliches Vorgehen wichtig. Möglich ist aber auch, dass jedes von ihnen seinen eigenen Weg geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 06:00 Uhr