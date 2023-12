Ministerpräsident Söder ist zu Besuch in Israel

Jerusalem: Der bayerische Ministerpräsident Söder ist zu einem zweitägigen Besuch in Israel eingetroffen. Zum Auftakt traf er sich mit Außenminister Cohen. Söder betonte, er wolle mit seinem Besuch ein Zeichen setzen. Es sei ihm persönlich, aber auch der bayerischen Staatsregierung sehr wichtig, Solidarität mit Israel und Solidarität mit jüdischem Leben zu zeigen. Schon vor seinem Besuch hatte sich Söder klar hinter die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen gestellt. Zwar habe man Mitgefühl mit den Zivilisten dort, so Söder, aber er halte es derzeit für notwendig, die Sicherheit Israels in den Vordergrund zu stellen. Morgen ist ein Treffen mit Staatspräsident Herzog geplant. Auf dem Programm steht zudem der Besuch in einem Kibbuz unweit des Gazastreifens.

