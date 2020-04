Ministerpräsident Söder hält weitere Regierungserklärung in Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun hat die Bürger aufgerufen, die schrittweisen Lockerungen im Kampf gegen das Corona-Virus diszipliniert und mit Bedacht zu nutzen. Falls die Infektionszahlen wieder stark steigen sollten, werde man entsprechend reagieren müssen, so der CDU-Politiker. Bayerns Ministerpräsident Söder wird heute Vormittag eine weitere Regierungserklärung zu den Folgen der Pandemie abgeben. Er dürfte dabei erläutern, warum es im Freistaat länger Einschränkungen für das öffentliche Leben gibt, als in anderen Bundesländern. So sind beispielsweise in Brandenburg ab sofort Gottesdienste oder Beerdigungen mit bis zu zwanzig Teilnehmern erlaubt, in Bayern bleiben Zusammenkünfte in Kirchen bis auf weiteres verboten, Beerdigungen dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 06:00 Uhr