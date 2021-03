Ministerpräsident Söder für schnelle Zulassung und Ankauf von Sputnik V

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder drängt auf eine schnelle Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs "Sputnik V" in Europa und Deutschland. Dem BR-Fernsehen sagte er, wissenschaftliche Studien gingen von einer sehr hohen Wirksamkeit aus. Deshalb solle man ohne ideologische und politische Vorbehalte über eine Zulassung reden und parallel große Mengen davon kaufen, so Söder. Die Europäische Arzneimittelagentur begutachtet "Sputnik V" derzeit neben zwei anderen Impfstoffen in einem "Rolling-Review-Verfahren". Das bedeutet, dass die Mittel geprüft werden, obwohl noch nicht alle Testergebnisse vorliegen. Die Zulassung könnte dadurch schneller erfolgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 18:45 Uhr