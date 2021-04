Ministerpräsident Söder begrüßt geplantes Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat das neue Infektionsschutzgesetz zur Corona-Bekämpfung begrüßt. Söder sprach im BR von einem Richtungswechsel in der Corona-Politik. Statt einer Endlosdebatte über Klein-Klein, so Söder, gebe es jetzt mal hoffentlich einen großen Wurf, indem die Notbremse mit einem Bundesgesetz scharf gestellt werde. Das bedeute, dass die Vorgaben dann für alle gelten - konsequent und automatisch und ohne Spielräume. Eine Entmachtung der Länder befürchte er durch das neue Bundesgesetz nicht. Künftig soll es bundesweit einheitliche gesetzliche Regelungen für den Fall geben, dass der Inzidenzwert in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll bereits am Dienstag auf einer vorgezogenen Kabinettssitzung verabschiedet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 17:00 Uhr