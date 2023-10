Ministerpräsident Rhein kann in Hessen weiter regieren

Wiesbaden: Auch in Hessen kann der amtierende Ministerpräsident weiter regieren. Die CDU um Boris Rhein zieht mit 35,0 Prozent als stärkste Kraft in den Landtag in Wiesbaden ein. Der Wahlsieger sprach von einem großartigen Tag für die Hessen-Union und versprach, das Land weiter gestalten zu wollen. Nach der aktuellen Hochrechnung auf Platz zwei landet die AfD mit 16,9 Prozent. Ihr Spitzenkandidat Robert Lambrou sagte im HR, seine Partei stehe für eine Regierungskoalition bereit. Ein solches Bündnis hat die CDU aber bereits ausgeschlossen. Rhein will mit der SPD und den Grünen Gespräche führen. Die Sozialdemokraten kommen auf 15,5 Prozent, die Grünen auf 14,9 Prozent der Stimmen. SPD-Spitzenkandidatin Faeser sprach von einem sehr enttäuschenden Ergebnis. Die FDP muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen - sie steht bei 5,0 Prozent. Die Linken fliegen aus dem Parlament.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 20:00 Uhr