Ministerpräsident Günther will sich für Corona-Lockerungen einsetzen

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther will sich für baldige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen. Günther sagte mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel am nächsten Mittwoch, bei dem letzten Treffen sei ja verabredet worden, für die nächste Runde einen Stufenplan zu erarbeiten. Sein Land habe sich deshalb verpflichtet gefühlt, einen solchen auch vorzulegen. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte heute noch einmal vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Einschränkungen gewarnt. Zwar sinke die Zahl der Neuinfektionen, doch sei dieser Effekt noch nicht stark genug. Bundesinnenminister Seehofer sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", er sei ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Allerdings sehe er eine Öffnungsmöglichkeit für Friseure. Denn in dem Bereich habe sich ein Schwarzmarkt entwickelt, in dem Menschen ohne Hygienekonzept die Haare geschnitten würden. Da sei es besser, Friseurläden mit Hygienevorkehrungen öffnen zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 18:00 Uhr