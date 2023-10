Ministerpräsiden Söder will Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen

München: Ministerpräsident Söder sieht mit dem Wahlsieg der CSU den Regierungsauftrag eindeutig bei seiner Partei. Bayern habe Stabilität gewählt, so Söder in einem ersten Statement. Ziel sei es nun, die bürgerliche Koalition mit den Freien Wählern fortzuführen. Deren Partei-Chef Aiwanger zeigte sich erfreut über das wohl beste Ergebnis seiner Partei bei einer Landtagswahl. Aiwanger hielt sich auch zugute, man habe die AfD auf Abstand gehalten. Ohne die Freien Wähler hätte die AfD mehr bekommen, sagte Aiwanger im BR. Grünen-Spitzenkandidatin Schulze erklärte, sie erwarte einen spannenden Abend im Kampf um Platz zwei, die Grünen seien aber mit ihrem zweitbesten Ergebnis in Bayern fest verankert. AfD-Spitzenkandidat Böhm betonte, die AfD hole mit ihrem sehr guten Abschneiden in Bayern die Demokratie zurück. SPD-Spitzenkandidat von Brunn zeigte sich enttäuscht. Es sei nicht gelungen, bayerische Themen zu setzen, vielmehr sei der Wahlkampf von der schwierigen Lage in Deutschland und Europa überlagert worden. Für die FDP beklagte die bayerische Bundestagsabgeordnete Leutheusser-Schnarrenbeger, ihre Partei sei für die Arbeit der Bundesregierung abgestraft worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 19:00 Uhr