Ministerpräsiden Söder fordert andere Migrationspolitik

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat als Reaktion auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen für einen breiten Konsens in der Flüchtlingspolitik geworben. Mit Verweis auf die starken Ergebnisse der AfD in beiden Ländern sagte Söder, würden die Migrationsfragen nicht sinnvoll gelöst, könnten rechtsextreme Kräfte die Demokratie spalten. Freie Wähler Chef Aiwanger zeigte sich erfreut über das bislang beste Ergebnis in Bayern. Seine Partei habe einen noch größeren Erfolg der AfD verhindert, so Aiwanger. Mit Blick auf die nächste Staatsregierung reklamierte er erneut das Amt des Wirtschaftsministers für sich. AfD-Spitzenkanididatin Ebner-Steiner kündigte an, ihre Partei wolle verantwortungsvolle Politik für Bayern machen. Die SPD zeigte sich zerknirscht vom Wahlergebnis. Spitzenkandidat von Brunn erklärte, Bundes- und Europapolitik habe die Themen überlagert, welche die SPD setzen wollte. Grünen-Fraktionschefin Schulze zeigte sich trotz Verlusten zufrieden mit dem zweitbesten Grünen-Ergebnis jemals, die Partei sei in Bayern fest verankert. Der bisherige Fraktionschef der FDP, Hagen, sagte, seine Partei gehe nach dem Aussscheiden der Liberalen aus dem Landtag in die außerparlamentarische Opposition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 21:00 Uhr