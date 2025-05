Ministerium will Digitalisierung in Deutschland schnell voranbringen

Berlin: Die Digitalisierung in Deutschland soll schnell vorangebracht und vereinfacht werden. Das hat Thomas Jarzombek, der parlamentarische Geschäftsführer des neuen Digitalministeriums, im ARD-ZDF Morgenmagazin gesagt. Geplant sei unter anderem, ein sogenanntes „Deutschland-Steck“ einzurichten – das ist eine Art digitales Regal, in dem Softwaremodule, die es bereits gibt, ausgestellt werden. So könne man sich besser austauschen, so Jarzombek. So könnten künftig etwa erfolgreiche Modelle für eine digitale KFZ-Anmeldung oder Unternehmensgründung von Kommunen oder Firmen von dort direkt übernommen werden.

