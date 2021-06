Ministerium sieht keine Folgen der Probleme bei CureVac für Impfkampagne

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die jüngsten Erkenntnisse über die ungenügende Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums keine Folgen für die Impfkampagne in Deutschland. Auswirkungen auf das Tempo der Impfungen geben es nicht, erklärte das Ministerium. Das Tübinger Unternehmen hat laut vorläufgen Auswertungen die erforderliche Wirksamkeit nicht erreicht. Wie die Firma mitteilte, kommt das Mittel in einer Zwischenanalyse bei 40.000 Probanden lediglichauf eine Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-Erkrankung. Sie bleibt damit unter den Anforderungen der US-Arzneimittelbehörde FDA und der Weltgesundheitsbehörde WHO. Wie es heißt, hängen die Probleme unter anderem mit den vielen Virus-Mutationen zusammen, die mittlerweile im Umlauf sind. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Curevac noch heuer mit seinem Impfstoff auf den Markt kommen kann. An den Börsen brach die Aktie in Folge dessen um mehr als 50 Prozent ein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 12:15 Uhr