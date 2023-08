Ministerium registriert steigende Zahlen beim Familiennachzug

Berlin: Immer mehr Geflüchtete holen ihre Familien nach Deutschland. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet, wurden im vergangenen Jahr zu den 244-tausend genehmigten Asylanträgen noch zusätzlich 117-tausend Visa für Angehörige ausgestellt. Die Zahlen hat die CSU-Bundestagsabgeordnete Lindholz vom Auswärtigen Amt angefragt. Auch in diesem Jahr zeichnet sich danach eine steigende Tendenz ab. Lindholz fordert die Bundesregierung deshalb auf, den Familienzuzug für subsidiär Schutzberechtigte - angesichts steigender Flüchtlingszahlen - zu begrenzen. Unter subsidiär Schutzberechtigte fallen die Menschen, in deren Heimatländern ein Bürgerkrieg herrscht, die aber nicht direkt verfolgt werden. - Grünen-Chefin Lang fordert angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen mehr Unterstützung für die Kommunen. Einige Städte seien an der Belastungsgrenze, so Lang.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2023 09:15 Uhr