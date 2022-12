Ministerium dementiert ernste Probleme bei F-35-Anschaffung

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Verteidigungsministerium weist Berichte über Risiken beim Kauf des US-Kampfjets F-35 zurück. Der Haushaltsausschuss des Bundestags sei darüber informiert gewesen, welche Aspekte des Projekts noch unklar seien, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Es gebe keine Krise und auch kein Problem in der Planung. Auch Kanzler Scholz bekräftigte, dass die Bundesregierung die 35 Kampfjets vom Typ F-35 beschaffen werde. Zuvor hatte es massive Kritik an Verteidigungsministerin Lambrecht gegeben. Hintergrund waren Berichte über Verzögerungen und Mehrkosten beim Kauf des amerikanischen Tarnkappenbombers. Den Berichten zufolge ist auch offen, ob der Basisflughafen im rheinland-pfälzischen Büchel rechtzeitig dafür umgebaut werden kann. Am Nachmittag berät der Haushaltsausschuss über den geplanten Kauf der Kampfjets.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 15:00 Uhr