Ministerinnen wollen mehr gegen Hass im Internet tun

Berlin: Die Bundesministerinnen Faeser und Paus wollen mehr gegen Hass im Internet tun. Innenministerin Faeser kündigte in Berlin an, stärker gegen die Verbreitung strafbarer Inhalte vorzugehen. Seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober gebe es eine furchtbare neue Welle des Judenhasses, so Faeser. Deshalb solle unter anderem die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Netz beim Bundeskriminalamt erweitert werden. Familienministerin Paus stellte ebenfalls in Berlin eine Studie vor, die vom Kompetenzwerk gegen Hass im Netz durchgeführt wurde. Darin belegen Nutzerinnen und Nutzer die Zunahme von Hass. Jeder Zweite schränkt den Angaben zufolge seine Internetnutzung ein. Besonders betroffen sind demnach oftmals junge Frauen, die in Netzwerken sexuelle Belästigungen erfahren. Paus verwies darauf, dass die Bundesregierung bereits Eckpunkte für ein Gesetz gegen digitale Gewalt vorgelegt habe. Sie appellierte an die FDP, dem geplanten Gesetz im Bundestag zuzustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 18:15 Uhr