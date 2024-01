Ministerin Schulze verteidigt Ausgaben für Entwicklungshilfe

Berlin: Mit Blick auf die geplanten Haushaltskürzungen hat sich Bundesentwicklungsministerin Schulze gegen Einsparungen bei der Entwicklungshilfe ausgesprochen. Schulze sagte im ARD-Morgenmagazin, als Exportnation brauche Deutschland Partnerschaften in der ganzen Welt. Entwicklungshilfe für andere Länder sei "absolut sinnvoll investiertes Geld", etwa beim Klimaschutz. Die SPD-Politikerin verwies auf Deutschlands Zusagen im Pariser Klimaabkommen. Die Bundesregierung habe sich damals dazu verpflichtet, "dies nicht nur in Deutschland zu tun, sondern auf der Welt mitzuhelfen". Forderungen nach Einschnitten bei der Entwicklungshilfe, um etwa geplante Agrarkürzungen auszugleichen, erteilte Schulze eine Absage. Sie reagierte damit auf Forderungen aus Union, FDP und Bauernverbänden. Der Bundestag berät ab dem Mittag in erster Lesung über das Haushaltsfinanzierungsgesetz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 10:00 Uhr