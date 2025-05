Ministerin Prien lehnt private Handynutzung an Schulen ab

Bundesbildungsministerin Prien lehnt die private Nutzung von Handys in Grundschulen ab. Den Zeitungen der Funke-Medienguppe sagte sie: Zu lange Bildschirmzeiten führten zu schlechteren Leistungen, geringeren sozialen Kompetenzen und psychischen Problemen - die Studienlage dazu werde immer eindeutiger. Die CDU-Politikerin betonte, Regeln zu Handys an Schulen seien zwar Sache der Länder, der Bund wolle aber die wissenschaftliche Grundlage für die Diskussion liefern. Prien kündigte außerdem bundesweit verpflichtende Sprachtests für alle Vierjährigen an. Damit sollten Kinder besser auf die Schule vorbereitet werden.

