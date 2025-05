Ministerin besorgt wegen starken Anstiegs bei Online-Verschreibungen von Cannabis

Bundesgesundheitsministerin Warken will Online-Verschreibung von Cannabis eindämmen: Den rasanten Anstieg von medizinischem Cannabis wertete sie in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als Hinweis auf möglichen Missbrauch. Künftig soll eine gründliche ärztliche Untersuchung Pflicht für ein Rezept sein. Bislang würden nur einige Klicks reichen, so Warken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2025 15:45 Uhr