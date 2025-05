Ministerin Bas fordert bessere Arbeitsbedingungen für Frauen

Berlin: Bundesarbeitsministerin Bas hat bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert. Der "Bild am Sonntag" sagte sie, die Arbeitgeber müssten die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten könnten. Jede zusätzliche Arbeitskraft und jede zusätzliche Arbeitsstunde bringe die Wirtschaft voran. Bas betonte, dass viele Frauen unfreiwillig in der Teilzeitfalle sitzen, schlechter verdienten und ihnen am Ende die Altersarmut drohe. Nach Angaben des Arbeitsministeriums sind knapp 49 Prozent der berufstätigen Frauen in Teilzeit beschäftigt, das sind etwas mehr als 9 Millionen. Wenn diese ihre Arbeitszeit um nur 10 Prozent erhöhten, entspräche dies laut Ministerium einer halben Million zusätzlicher Vollzeitstellen.

