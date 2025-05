Ministerin Bas fordert bessere Arbeitsbedingungen für Frauen

Berlin: Bundesarbeitsministerin Bas fordert bessere Arbeitsbedingungen für Frauen. So könne die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland erhöht werden, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Es gebe Frauen in Teilzeit, die mehr arbeiten wollen, es aber wegen fehlender Kinderbetreuung oder familienfeindlicher Arbeitsmodelle nicht könnten. Nach Angaben des Arbeitsministeriums sind knapp 49 Prozent der berufstätigen Frauen in Teilzeit beschäftigt. Bundeskanzler Merz hatte vergangene Woche in seiner ersten Regierungserklärung betont, dass er Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 05:00 Uhr