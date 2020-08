Minister wollen Pflichttests durch Quarantänepflicht ersetzen

Bayern beschliesst höhere Bußgelder für Corona-Verstöße

München: Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft Bayerns Ministerpräsident Söder ab morgen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Der CSU-Chef sagte, es sei an der Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Künftig werden bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften 250 Euro fällig - bislang waren es 150 Euro. Bei mehrfachen Verstößen müssen 500 Euro bezahlt werden. Wer das Quarantänegebot missachtet, soll ebenfalls härter bestraft werden. Wenn sich zum Beispiel Urlaubsrückkehrer nicht an die Regelungen halten, droht künftig ein Bußgeld in Höhe von 2.000 Euro. Zur Überprüfung der Masken- und Quarantänepflicht sollen laut Söder jetzt auch Polizisten zum Einsatz kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 17:00 Uhr