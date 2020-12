Minister stellen Bericht zur Organisierten Kriminalität vor

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Innenminister Herrmann und Justizminister Eisenreich stellen heute Mittag den Bericht zur Organisierten Kriminalität in Bayern 2019 vor. Schwerpunkt des Lagebildes dürfte die Vernetzung der Ermittler mit Kollegen aus dem Ausland sein. So wollen die Beamten an die Hintermänner der Organisierten Kriminalität herankommen. Sie sind diejenigen, die Schleusungen oder Drogenschmuggel koordinieren. Im vergangenen Jahr hatte das organisierte Verbrechen in Bayern einen Schaden von mindestens 169 Millionen Euro verursacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 08:00 Uhr