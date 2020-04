Minister Sibler testet digitales Lehren und Lernen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Der bayerische Wissenschaftsminister Sibler hat die Überzeugung geäußert, dass die bayerischen Universitäten und Fachhochschulen auch in Corona-Zeiten auf einer soliden Basis stehen. Das sagte der CSU-Politiker nach einem Besuch der Uni Passau, wo er über die Plattform „Zoom“ mit Dozenten und Studierenden diskutiert hatte. Am kommenden Montag beginnt an den bayerischen Universitäten das Semester weitgehend im Online-Betrieb. Im BR sagte Sibler, kaum jemand sei an der Uni, trotzdem fänden Lehre und Forschung statt, weil vieles digital angeboten werde. Gruppen bis zu 800 Personen können nach seinen Worten online bedient werden. Sibler betonte aber auch, dass Hochschulen nicht dauerhaft nur digitale Angebote machen könnten. Universität lebe vom Austausch und Dialog, so der Wissenschaftsminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 17:00 Uhr