Minister fordern Konsequenzen nach Flughafenblockade

München: Nach der erneuten Blockade des Münchner Flughafens fordern Politiker eine konsequente Bestrafung der Klimaaktivisten. Bundesinnenministerin Faeser schrieb auf der Plattform X, solche Aktionen schadetem dem Klimaschutz, weil sie nur Unverständnis und Wut hervorriefen. Die Täter müssten verfolgt und die Schutzmaßnahmen am Flughafen überprüft werden. Verkehrsminister Wissing sagte laut einer Mitteilung seines Ministeriums, dies sei kein legitimer Protest, sondern ein gezielter Eingriff in den Flugverkehr. Eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes sei nötig. Sechs Aktivisten der Letzen Generation hatten sich am Morgen auf Zubringern der Start- und Landebahnen am Müncher Flughafen festgeklebt. Dieser wurde vorübergehend komplett gesperrt. Nach Angaben eines Sprechers werden sich die Auswirkungen noch den Tag über hinziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 12:00 Uhr