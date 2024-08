Minenarbeiter in Botsuana finden riesigen Diamanten

Gaborone: In Botsuana haben Minen-Arbeiter einen riesigen Diamanten entdeckt. Er ist so groß wir eine Avocado und wird mit einem Gewicht von 2.492 Karat angegeben. Über die Qualität und den Wert des Diamanten machte der Minenbetreiber keine Angaben - es könnte sich aber um den zweitgrößten Diamanten der Welt handeln. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1966 wurden in dem Land immer wieder größere Mengen Edelsteine gefunden, einge davon stammen - wie der jetzt gefundene - aus der 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Karowe-Mine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 18:00 Uhr