Minen werden zum Problem nach Dammbruch in Ukraine

08.06.2023 17:00 Uhr

Kiew: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnt, dass es nach dem Bruch am Kachowka-Staudamm sehr schwierig wird, Landminen zu entdecken. Der zuständige Experte, Tollefsen, sagte, vorher habe man gewusst, wo die Minen rund um den Staudamm am Dnipro lägen. Heute wisse man nur, dass sie irgendwo flussabwärts seien. Nach Einschätzung von Tollefsen ist die Lage sowohl für die Bevölkerung als auch für die Helferinnen und Helfer gefährlich. Gleichzeitig hofft er auf den Einsatz einer neuen Drohne. Die kann Minen und Sprengstoffreste über die Wärme, die von ihnen ausgeht, lokalisieren. Die Drohne sucht innerhalb eines Tages dieselbe Fläche nach Minen ab wie ein Spürhund in sechs Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 17:00 Uhr