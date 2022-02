Mindestlöhne für Altenpflege sollen steigen

Behörden warnen vor erheblicher Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

Augsburg: Die bayerischen Behörden warnen vor einer erheblichen Lawinengefahr im Alpenraum, auch in den bayerischen Bergen. Zur Begründung gibt der Lawinenwarndienst im Landesamt für Umwelt starken Schneefall und Wind an - die Lage sei bereits seit mehreren Tagen kritisch, hieß es. Oberhalb von 1400 Metern sei die Gefahr derzeit am größten - mit steigenden Temperaturen und Sonneneinstrahlung sei nun damit zu rechnen, dass sich große Lawinen selbst auslösen. Damit sein es auch für erfahrene Wintersportler schwierig, Gefahrenstellen zu erkennen. In der laufenden Saison sind in Bayern bereits zwei Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen - am Wochenende starben allein in Österreich neun Menschen in Lawinen und ein Tourengeher in der Schweiz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 12:00 Uhr