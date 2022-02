Mindestens zwei Tote durch Sturm "Zeynep" in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: In Deutschland sind durch den Sturm "Zeynep" mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Einer von ihnen starb in Nordrhein-Westfalen, der andere in Niedersachsen. Bei einem dritten ist nach neuen Angaben die Todesursache unklar. Hamburg wurde von einer Sturmflut getroffen. Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben zwei Menschen aus ihren Fahrzeugen. Mehrere Autos treiben im Wasser der Elbe, die über das Ufer getreten ist. Bei der Bahn kommt es besonders in nördlichen Bundesländern weiterhin zu Zugausfällen. In Großbritannien sind nach dem heftigen Sturmtief noch immer hunderttausende Menschen ohne Strom. Drei Menschen kamen durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Trümmerteile ums Leben. Drei Sturmtote gibt es in den Niederlanden, einen in Irland. Frankreich, Polen und Tschechien melden Orkan-bedingte Schäden und Stromausfälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 11:00 Uhr