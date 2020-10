Mindestens zwei Menschen sterben bei Messerattacke in Nizza

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nizza: Bei einer Messerattacke in der Basilika Notre-Dame sind in der südfranzösischen Stadt mindestens zwei Menschen getötet worden. Laut Behördenangaben wurden weitere Personen verletzt. Wie der Bürgermeister von Nizza beim Kurznachrichtendienst Twitter schrieb, deutet alles auf einen Terroranschlag hin. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Polizei gefasst. Ob er allein gehandelt hat, ist noch unklar. Die Lage sei noch unübersichtlich. Erst vor knapp zwei Wochen war ein Lehrer bei einem islamistischen Attentat nahe Paris getötet worden. Der Fall hatte in ganz Frankreich für Bestürzung gesorgt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.10.2020 10:45 Uhr