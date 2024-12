Mindestens zwei Arbeiter sterben bei Explosion in Treibstofflager nahe Florenz

Florenz: Bei einer Explosion in einem Treibstofflager in der Toskana sind mindestens zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden gab es neun Verletzte. Mehrere Stunden nach dem Unglück nahe der Großstadt Florenz werden noch drei Arbeiter vermisst. Das betroffene Treibstofflager gehört zum italienischen Energiekonzern Eni - es ist mit einer Raffinerie verbunden. Was zu der Explosion geführt hat, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 19:45 Uhr