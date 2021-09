Mindestens zehn Tote bei Brand in Corona-Station in Nordmazedonien

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Skopje: In Nordmazedonien sind bei einem Brand in einem Behelfskrankenhaus für Corona-Patienten mindestens zehn Menschen gestorben. Gesundheitsminister Filipce erklärte am Abend, die Zahl der Todesopfer könne noch steigen. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in der Stadt Tetovo im Nordwesten des Landes am späten Nachmittag aus. Die Einsatzkräfte brauchten demnach rund 45 Minuten, um den Brand zu löschen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.09.2021 02:00 Uhr