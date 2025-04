Mindestens vier Tote bei US-Luftangriffen im Jemen

Mindestens vier Menschen werden bei US-Luftangriffen im Jemen getötet: Nach Angaben der Huthi-Miliz war das Ziel ein Gebäude zur Wasserversorgung in der Provinz Hudaida. Es habe Angriffe in anderen Regionen gegeben. Zudem entsenden die USA einen weiteren Flugzeugträger in den Nahen Osten, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Damit soll die "regionale Stabilität" gefördert werden.

