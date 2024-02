Mindestens vier Tote bei Hochhausbrand in Spanien

Valencia: Bei einem Hochhausbrand in Valencia sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das haben die zuständigen Behörden bestätigt. 14 Personen seien verletzt worden. Das Feuer brach gestern Nachmittag aus. Die erst vor wenigen Jahren fertiggestellte Hochhausanlage mit mehreren Blöcken und 138 Wohnungen auf bis zu 15 Stockwerken stand in kürzester Zeit komplett in Flammen.

