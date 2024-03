Mindestens vier Menschen sterben bei Brand in Seniorenheim in NRW

Bedburg-Hau: In der Stadt in Nordrhein-Westfalen sind vier Menschen beim Brand in einem Seniorenheim ums Leben gekommen. 16 Bewohnerinnen und Bewohner wurden verletzt. Ein Polizist und ein Feuerwehrmann wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen und breitete sich in dem zweigeschossigen Gebäude schnell aus. Als die Feuerwehr bei dem Heim eintraf, waren Teile des Gebäudes bereits nicht mehr betretbar. Um Heimbewohner zu retten, mussten die Helfer Fensterscheiben einschlagen. Ein Großteil der Zimmer in dem Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

