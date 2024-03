Mindestens vier Menschen sterben bei Brand in Seniorenheim in NRW

Bedburg-Hau: Bei einem Brand in einer Seniorenresidenz am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen sind mindestens vier Menschen gestorben. Wie die Rettungskräfte mitteilten, schwebt eine Person in Lebensgefahr. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt und weitere Menschen leicht. Das Feuer war in der Früh aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und griff in dem zweigeschossigen Gebäude rasch um sich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 08:00 Uhr