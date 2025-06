Mindestens vier Badetote an diesem Wochenende

Berlin: An diesem ersten Sommerwochenende sind in Deutschland mindestens vier Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. So wurde in Frankfurt am Main ein neunjähriges Mädchen in einem Freibad leblos aus dem Wasser geholt. Es starb trotz Reanimationsversuchen im Krankenhaus. In Köln kam ein dreijähriger Junge in einem Strandbad ums Leben. In Leverkusen wurde ein 40-Jähriger tot aus einem See geborgen. In Hannover starb ein 94-jähriger bei einem Badeunfall in einem Kiesweiher. Unklarheit herrscht zur Stunde über das Schicksal eines Mannes, der am frühen Nachmittag im Staffelsee in Oberbayern untergegangen sein soll. Feuerwehr, Wasserwacht und Taucher suchen derzeit nach dem Vermissten.

