Mindestens sieben Todesopfer bei Erdbeben in Kroatien

Zagreb: Nach dem schweren Erdbeben in Kroatien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sieben gestiegen. Dazu kommen 26 Verletzte und zahlreiche Vermisste, nach denen unter den Trümmern eingestürzter Häuser weiter gesucht wird. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,4 lag etwa 45 Kilometer von der kroatischen Hauptstadt Zagreb entfernt. Der Bürgermeister der besonders betroffenen Kleinstadt Petrinja bat um Hilfe und sagte, die halbe Stadt existiere nicht mehr. In der Gegend hatte bereits am Montag die Erde gebebt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 01:00 Uhr