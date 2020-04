Mindestens sechs Tote bei Tornados in Mississippi

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New Orleans: Bei schweren Tornados sind im US-Bundesstaat Mississippi mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Auch in Louisiana, Alabama und Georgia gab es Tornados und heftige Sturmböen, dort wurden bisher aber keine Toten gemeldet. In Monroe musste der Regionalflughafen geschlossen werden. Nach Angaben des Flughafendirektors hat der Sturm in einem Hangar mit Flugzeugen bis zu 30 Millionen Dollar Schaden angerichtet. Der Bürgermeister von Monroe sagte, alleine dort seien 200 bis 300 Gebäude beschädigt worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Einwohner aufgerufen, eine Atemschutzmaske zu tragen oder Mund und Nase mit einem Tuch oder Schal abzudecken, falls sie auf der Flucht vor den Wirbelstürmen staatliche Notunterkünfte aufsuchen müssten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 09:00 Uhr