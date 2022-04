Mindestens sechs Menschen sterben bei Schießerei in Sacramento

Scholz prangert "Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte" an

Berlin: Die Bilder und Berichte aus dem Raum Kiew haben international eine Welle der Empörung ausgelöst. Bundeskanzler Scholz sprach von "Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte". Er kündigte weitere Sanktionen gegen Russland an. Die Bundesregierung werde zusammen mit ihren Verbündeten in den nächsten Tagen "weitere Maßnahmen" beschließen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beschrieb die Bilder als Horrorszenen. Die EU will Experten nach Kiew entsenden, um zu untersuchen und zu dokumentieren, was dort vorgefallen ist. UN-Generalsekretär Guterres reagierte nach eigenen Worten "zutiefst schockiert" auf die "Bilder von getöteten Zivilisten in Butscha" und forderte eine "unabhängige Untersuchung". US-Außenminister Blinken verglich die Bilder mit einem "Schlag in die Magengrube". Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" berichtet, dass auch in anderen Teilen der Ukraine offenkundige Kriegsverbrechen begangen wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 21:00 Uhr