Mindestens neun Menschen sterben bei Unwettern in den USA

Frankfort: Bei Unwettern in den USA sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, davon acht im Bundesstaat Kentucky. Die meisten von ihnen seien in Autos umgekommen, die auf überfluteten Straßen stecken geblieben seien, teilte Gouverneur Beshear mit. Er warnte, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Für Kentucky wurde der Notstand ausgerufen. In Atlanta im Bundesstaat Georgia starb nach Angaben der Feuerwehr außerdem ein Mensch, als ein Baum während eines Gewitters auf sein Haus stürzte. - Das Zentrum und Teile des Nordostens der USA sind derzeit von einer Kältewelle mit heftigem Regen und Wind betroffen. Den Behörden zufolge waren zwischenzeitlich hunderttausende Haushalte ohne Strom und Trinkwasser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 02:00 Uhr