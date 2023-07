Mindestens fünf Tote bei Hubschrauberabsturz in Mount-Everest-Gegend

Meldungsarchiv - 11.07.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Kathmandu: Beim Absturz eines Hubschraubers in der Mount Everest-Region in Nepal sind mindestens fünf Menschen getötet worden. An Bord der Maschine, die auf dem Rückweg einer Sightseeing-Tour war, waren fünf Touristen - vermutlich aus Mexiko - und ein Pilot. Nach einem Insassen wird noch gesucht, heißt es von den örtlichen Behörden. Die Maschine musste kurz vor dem Unglück wegen der Wetterverhältnisse ihre Flugroute ändern. Seit Mai herrscht Regenzeit in Nepal, wodurch Touristenflüge eher selten stattfinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2023 10:15 Uhr