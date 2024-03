Mindestens fünf Tote bei Ausgabe von Hilfsgütern im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Bei Schüssen und einer Massenpanik während der Ausgabe von Hilfslieferungen im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Kreuzes mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und 30 weitere verletzt worden. Wie die Organisation mitteilte, hatten sich am frühen Morgen angesichts der Ankunft von unter anderem mit Mehl beladenen Lastwagen tausende Menschen an einem Kreisverkehr in der Stadt Gaza versammelt. Drei Menschen starben demnach durch Schüsse. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass Bewohner des Gazastreifens, die die Verteilung beaufsichtigten, in die Luft geschossen hätten. Aber auch in der Gegend positionierte israelische Soldaten eröffneten demnach das Feuer. Den Berichten zufolge wurden zudem Menschen bei dem Versuch, an Lebensmittel zu gelangen, von Lastwagen überfahren. Das israelische Militär erklärte, es habe keine Aufzeichnungen über den beschriebenen Vorfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 16:00 Uhr