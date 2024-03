Mindestens fünf Menschen sterben bei Busunfall nahe Leipzig

Leipzig: Nach dem schweren Busunfall auf der A9 bei Leipzig bereiten sich umliegende Krankenhäuser darauf vor, die Verletzten zu versorgen. Der Flixbus war auf dem Weg von Berlin nach Zürich, als er am Vormittag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte. Nach Angaben der Polizei starben mindestens fünf Menschen. Es sollen mehr als ein Dutzend verletzt worden sein, einige auch schwer. Nach derzeitigem Stand ist kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen. Die Autobahn ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Wie der Betreiber Flixbus erklärte, waren 53 Fahrgäste und zwei Fahrer an Bord des Doppelstock-Busses. Sachsens Verkehrsminister Dulig sagte, seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer und Verletzten. Er dankte den vielen Einsatzkräften vor Ort für ihre Hilfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 14:00 Uhr