Mindestens elf Tote nach Unwettern in Italien

Enkel von Königin Elisabeth II halten Totenwache

London: In der Westminter Hall haben die acht Enkel und Enkelinnen der verstorbenen Königin Elisabeth II eine rund 15-minütige Totenwache gehalten. Die Söhne von König Charles III, Prinz William und Prinz Harry standen dabei in Militäruniform am Kopf und am Fuß des Sarges. Ihre Cousins und Cousinen trugen schwarze Trauerkleidung und stellten sich auf den Seiten auf. Tausende Briten warten immer noch bis zu 16 Stunden darauf, der verstorbenen Queen die letzte Ehre zu erweisen. Der Londoner Ambulanzdienst warnte die Menschen vor der kalten Nacht. Sie sollten ihre Medikamente und angemessene Kleidung mitbringen, viel Wasser trinken und regelmäßig essen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 21:00 Uhr