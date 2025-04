Mindestens elf Tote bei Einsturz von Wohnhaus in Neu Delhi

Neu Delhi: In Indien sind beim Einsturz eines Wohnhauses mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch drei Kinder. Laut Behörden lebten in dem Haus vor allem Wanderarbeiter. Wie der Sender NDTV berichtete, seien elf weitere Menschen gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. In Indien kommt es immer wieder zum Einsturz von Gebäuden, weil Bauvorschriften nicht beachtet werden. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete im Onlinedienst X seine Trauer "über den Verlust von Menschenleben". Er sprach den Hinterbliebenen der Toten sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2025 03:00 Uhr