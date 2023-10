Mindestens eine Million Menschen sind im Gazastreifen auf der Flucht

Jerusalem: In der ersten Woche des Kriegs zwischen Israel und der Hamas sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund eine Million Menschen im Gazastreifen vertrieben worden. Womöglich liege die tatsächliche Zahl der Binnenvertriebenen noch höher, sagte eine Sprecherin des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge. Hilfsorganisationen warnen vor katastrophalen Zuständen. Medico und Misereor mahnten, das Völkerrecht müsse eingehalten werden, man benötige humanitäre Korridore für die Versorgung der 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen. Die palästinensische Zivilbevölkerung fürchtet, dass die israelische Armee bald einmarschieren wird. Unterdessen wird Israel nicht nur vom Gazastreifen aus beschossen, sondern auch vom Libanon aus. Neun Raketen sind nach israelischen Militärangaben allein heute von dort auf Israel abgefeuert worden. Das Auswärtige Amt warnt inzwischen offiziell vor Reisen nach Israel, in die palästinensischen Gebiete und in den Libanon.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 18:00 Uhr