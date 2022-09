Mindestens ein Toter nach schwerem Erdbeben in Mexiko

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mexiko-Stadt: Bei einem schweren Erdbeben in Mexiko ist laut Regierung mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die zuständige Behörde gab eine Tsunami-Warnung vor ein- bis drei-Meter hohen Wellen an der Pazifik-Küste heraus. Erste Bilder im Internet zeigen schwer beschädigte Häuser. In Mexiko-Stadt, das etwa 400 Kilometer vom Epizentrum an der Pazifik-Küste entfernt liegt, fiel teilweise der Strom aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 01:00 Uhr